В России разбился военный самолет Су-25

Су-25 вылетел из аэродрома в/ч 75391 на боевой вылет. По словам источника в силовых структурах РФ, самолет упал 9 октября недалеко от хутора Рогалик в Миллеровском районе. Сообщается, что в результате крушения российского реактивного штурмовика пилот погиб – из-за несработавшей системы катапультирования он не смог покинуть самолет.

Таким образом, за 9 октября в Ростовской области упало как минимум два российских военных самолета. В обоих случаях главной причиной крушения рассматривается техническая неисправность.