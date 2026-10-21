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В Росії розбився винищувач Су-30СМ, - ЗМІ

15:34 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: російський винищувач СУ-30 (flickr.com)

У Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, але дістали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РЕН ТВ".

За інформацією ЗМІ, аварія сталася у Черняховському районі Калінінградської області.

Військовий літак Су-30СМ упав на території між населеними пунктами Тимофіївка та Зелений Бор.

За попередньою інформацією, екіпаж винищувача встиг катапультуватися перед падінням. Проте обидва пілоти зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Наразі фахівці з'ясовують причини та всі обставини падіння бойового літака.

Нагадаємо, що російські винищувачі Су-35 і Су-30СМ2 активно оснащуються новими ракетами класу "повітря-повітря" Р-37М, дальність яких сягає до 320 км і значно перевищує можливості попередніх ракет Р-77-1.

Водночас українські сили продовжують завдавати ударів по ворожій авіації.

Зокрема, спецпризначенці Центру спеціального призначення Національної гвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

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