RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

В России разбился истребитель Су-30СМ, - СМИ

15:34 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: российский истребитель СУ-30 (flickr.com)

В Калининградской области России разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РЕН ТВ".

По информации СМИ, авария произошла в Черняховском районе Калининградской области.

Военный самолет Су-30СМ упал на территории между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.

По предварительной информации, экипаж истребителя успел катапультироваться перед падением. Однако оба пилота получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Специалисты выясняют причины и все обстоятельства падения боевого самолета.

Напомним, что российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 активно оснащаются новыми ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность которых достигает 320 км и значительно превышает возможности предыдущих ракет Р-77-1.

В то же время украинские силы продолжают наносить удары по вражеской авиации.

В частности, спецназовцы Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Су-25Су-24Российская ФедерацияКалининградАвиакатастрофа