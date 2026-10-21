В России разбился истребитель Су-30СМ, - СМИ

Напомним, что российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 активно оснащаются новыми ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность которых достигает 320 км и значительно превышает возможности предыдущих ракет Р-77-1.

В то же время украинские силы продолжают наносить удары по вражеской авиации.

В частности, спецназовцы Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.