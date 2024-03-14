У Росії розбився вертоліт Мі-8, є загиблий та поранені

У Магаданській області (Російська Федерація) впав вертоліт Мі-8, на борту якого було близько двадцяти осіб. Внаслідок авіакатастрофи є щонайменше один загиблий та кілька поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram губернатора Магаданської області Сергія Носова.

Інцидент стався у Північно-Евенському районі біля Кварцевої гори Магаданської області. Вертоліт летів за маршрутом Сопка Кварцова - Омсукчан.

Зазначається, що на борту судна, що належало "Дальєрєчєнск Авіа", були 17 робочих-вахтовиків та 3 члени екіпажу. За попередніми даними, внаслідок катастрофи загинула одна людина, ще двоє отримали серйозні травми, передає "Магаданская правда".

Як пише Telegram-канал "Магадан. ЧП" з посиланням на Міністерство транспорту регіону, вертоліт здійснив "жорстку посадку".

Наразі точно не відомо, що саме спричинило падіння вертольота. Серед версій, що розглядають представники МНС РФ, є технічна несправність та помилка пілотування.

Також з'явилася інформація, що пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту. За даними Telegram-каналу Mash, гелікоптер потрапив у "сніговий заряд", внаслідок чого відмовив двигун.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про те, що на місце аварії направлено рятувальну групу та медиків "для допомоги та евакуації постраждалих".

Передбачуване місце падіння вертольота Мі-8 в Магаданській області РФ (фото: t.me/nosovlive_ru)

Новина доповнюється...