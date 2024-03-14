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У Росії розбився вертоліт Мі-8, є загиблий та поранені

Четвер 14 березня 2024 04:43
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У Росії розбився вертоліт Мі-8, є загиблий та поранені Фото: вертоліт Мі-8 (Florstein' Fedorov / wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

У Магаданській області (Російська Федерація) впав вертоліт Мі-8, на борту якого було близько двадцяти осіб. Внаслідок авіакатастрофи є щонайменше один загиблий та кілька поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram губернатора Магаданської області Сергія Носова.

Інцидент стався у Північно-Евенському районі біля Кварцевої гори Магаданської області. Вертоліт летів за маршрутом Сопка Кварцова - Омсукчан.

Зазначається, що на борту судна, що належало "Дальєрєчєнск Авіа", були 17 робочих-вахтовиків та 3 члени екіпажу. За попередніми даними, внаслідок катастрофи загинула одна людина, ще двоє отримали серйозні травми, передає "Магаданская правда".

Як пише Telegram-канал "Магадан. ЧП" з посиланням на Міністерство транспорту регіону, вертоліт здійснив "жорстку посадку".

Наразі точно не відомо, що саме спричинило падіння вертольота. Серед версій, що розглядають представники МНС РФ, є технічна несправність та помилка пілотування.

Також з'явилася інформація, що пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту. За даними Telegram-каналу Mash, гелікоптер потрапив у "сніговий заряд", внаслідок чого відмовив двигун.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про те, що на місце аварії направлено рятувальну групу та медиків "для допомоги та евакуації постраждалих".

У Росії розбився вертоліт Мі-8, є загиблий та поранені

Передбачуване місце падіння вертольота Мі-8 в Магаданській області РФ (фото: t.me/nosovlive_ru)

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