Опубліковані відео моменту падіння російського Іл-76 і останні слова екіпажу

Російські Telegram-канали опублікували відео моменту падіння 12 березня в Іванівській області РФ військово-транспортного літака Іл-76. Також росіяни публікують доповідь екіпажу про інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot .

Судячи з відео, перед самим падінням літак із палаючим двигуном зачепив дерева, через що його ніс різко опустився вниз і літак звалився на землю.

Останніми словами екіпажу, за даними джерела каналу, стала доповідь про загоряння четвертого двигуна і лопатки, які вилітають з нього, пошкоджуючи системи.