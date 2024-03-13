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Опубліковані відео моменту падіння російського Іл-76 і останні слова екіпажу

Середа 13 березня 2024 23:17
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Опубліковані відео моменту падіння російського Іл-76 і останні слова екіпажу Архівне фото: Іл-76 (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Російські Telegram-канали опублікували відео моменту падіння 12 березня в Іванівській області РФ військово-транспортного літака Іл-76. Також росіяни публікують доповідь екіпажу про інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.

Судячи з відео, перед самим падінням літак із палаючим двигуном зачепив дерева, через що його ніс різко опустився вниз і літак звалився на землю.

Останніми словами екіпажу, за даними джерела каналу, стала доповідь про загоряння четвертого двигуна і лопатки, які вилітають з нього, пошкоджуючи системи.

Раніше повідомлялося, що військово-транспортний літак Іл-76 упав у російському Іваново.

Цю інформацію підтвердили в Міноборони РФ. За даними відомства, на борту перебували 15 осіб (8 членів екіпажу і 7 пасажирів).

Росіяни вирішили придумати кілька "причин" аварії. Йдеться про птаха у двигуні та втому металу.

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Авиакатастрофа ІЛ-76
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