У Росії розбився літак Ан-3, є жертва

Російський легкий багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус" сьогодні, 13 жовтня, розбився в Якутії в Олекмінському районі. Внаслідок події один з пасажирів загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram управління Міністерства з надзвичайних справ республіки Саха (Якутія).

Додамо, в російській пресі пишуть, що пасажирами літака могли бути підрядники золотодобувної компанії.

Попередньо причиною катастрофи називають відмову двигуна, після чого пілот начебто вирішив здійснити екстрену посадку в аеропорту вильоту, та не зміг долетіти, й Ан-3 АК впав біля Олекмінська.

"На борту літака знаходилося 5 осіб, з них 3 (члени) екіпажі, 2 пасажири", - йдеться в заяві місцевих надзвичайників.

В повідомленні російського міністерства вказується, що "аварійну посадку" повітряне судно здійснило за 1,5 кілометра від міста Олекмінськ.

Раніше повідомлялося, що близько місяці тому у РФ в Амурській області розбився вертоліт Rсobinson R66. На його борту перебував власник золотодобувної компанії ТОВ "Хергу".

Нагадаємо також, 10 жовтня стало відомо, що у Росії розбився навчально-бойовий літак Як-130. Борт начебто впав під час тренувального польоту, а сталося це на кордону між Калмикією та Волгоградською областю. Пілот літака катапультувався та вижив.

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