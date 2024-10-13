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В России разбился самолет Ан-3, есть жертва

Воскресенье 13 октября 2024 05:48
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В России разбился самолет Ан-3, есть жертва Фото: самолет Ан-3 АК "Борус" разбился в Якутии (t.me/mchsYakutia)
Автор: Владимир Костырин

Российский легкий многоцелевой самолет Ан-3 АК "Борус" сегодня, 13 октября, разбился в Якутии в Олекминском районе. В результате происшествия один из пассажиров погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram управления Министерства по чрезвычайным делам республики Саха (Якутия).

В сообщении российского министерства указывается, что "аварийную посадку" воздушное судно совершило в 1,5 километра от города Олекминск.

"На борту самолета находились 5 человек, из них 3 (члена) экипажа, 2 пассажира", - говорится в заявлении местных чрезвычайников.

По данным российских СМИ и Telegram-каналов, самолет выполнял рейс Олекминск - Железногорск.

Предварительно причиной катастрофы называют отказ двигателя, после чего пилот будто бы решил совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, но не смог долететь, и Ан-3 АК упал возле Олекминска.

Добавим, в российской прессе пишут, что пассажирами самолета могли быть подрядчики золотодобывающей компании.

Место падения самолета Ан-3 АК "Борус" в Якутии 13 октября (фото: t.me/mchsYakutia)

Ранее сообщалось, что около месяца назад в РФ в Амурской области разбился вертолет Rсobinson R66. На его борту был владелец золотодобывающей компании ООО "Хергу".

Напомним также, 10 октября стало известно, что в России разбился учебно-боевой самолет Як-130. Борт будто бы упал во время тренировочного полета, а произошло это на границе между Калмыкией и Волгоградской областью. Пилот самолета катапультировался и выжил.

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