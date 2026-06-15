У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3 (відео)

У відомстві повідомили, що аварія нібито сталася під час заходу Ту-22М3 на посадку в ході планового навчально-тренувального польоту.

При цьому, за даними російського міністерства, "екіпаж катапультувався, а руйнувань на землі немає".

Також російська влада стверджує, що політ проходив без комплекту, а на місце інциденту направили комісію головного командування військово-космічних сил РФ.

За інформацією Telegram-каналу ASTRA, бомбардувальник міг летіти з аеродрому "Бєлая", який минулого року став однією з цілей української унікальної операції "Павутина".

Аеродром знаходиться приблизно за 30 кілометрів від місця, де розбився Ту-22М3.

Ту-22М3

Ту-22М3 - це радянський і російський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець, розроблений у конструкторському бюро Туполєва.

Літак призначений для завдання ударів по наземних і морських цілях з використанням бомб і ракет. Він є модернізованою версією бомбардувальника Ту-22 та був прийнятий на озброєння у 1980-х роках.