У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3 (відео)

Сьогодні, 15 червня, в Іркутській області розбився російський надзвуковий бомбардувальник дальнього радіусу дії Ту-22М3.
Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
У відомстві повідомили, що аварія нібито сталася під час заходу Ту-22М3 на посадку в ході планового навчально-тренувального польоту.
При цьому, за даними російського міністерства, "екіпаж катапультувався, а руйнувань на землі немає".
Також російська влада стверджує, що політ проходив без комплекту, а на місце інциденту направили комісію головного командування військово-космічних сил РФ.
За інформацією Telegram-каналу ASTRA, бомбардувальник міг летіти з аеродрому "Бєлая", який минулого року став однією з цілей української унікальної операції "Павутина".
Аеродром знаходиться приблизно за 30 кілометрів від місця, де розбився Ту-22М3.
Ту-22М3 - це радянський і російський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець, розроблений у конструкторському бюро Туполєва.
Літак призначений для завдання ударів по наземних і морських цілях з використанням бомб і ракет. Він є модернізованою версією бомбардувальника Ту-22 та був прийнятий на озброєння у 1980-х роках.
Ту-22М3 залишається одним із основних далеких ударних літаків Росії. Він здатний розвивати надзвукову швидкість та виконувати польоти на великі відстані.
У ході війни проти України російська армія неодноразово використовувала ці бомбардувальники для запуску крилатих ракет по території країни. Зокрема, у січні 2023 року росіяни запустили з Ту-22М3 ракету Х-22 по Дніпру. В результаті частина житлової 9-поверхівки обвалилася.