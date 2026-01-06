У Росії за рік зникли сотні сіл: розвідка фіксує демографічний колапс

У 2025 році в Росії прискорилося вимирання сільських територій - за рік офіційно ліквідовано щонайменше 266 населених пунктів, більшість із яких були повністю безлюдними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Найбільше "зниклих" сіл зафіксовано в Костромській та Новгородській областях - на ці два регіони припадає близько трьох чвертей усіх ліквідованих поселень. Третє місце посідає Пермський край, де влада не лише фіксує вимирання сіл, а й цілеспрямовано розселяє віддалені населені пункти з малою кількістю мешканців.
Частину дрібних сіл приєднують до більших, намагаючись компенсувати провали в інфраструктурі.
У СЗРУ зазначають, що йдеться не про розвиток, а про юридичне оформлення занепаду. Населення російських регіонів продовжує скорочуватися, а території ліквідованих сіл переводять під господарські потреби.
Це різко контрастує з заявами Москви про так звану "Генеральну схему розселення", яка нібито має відродити провінцію.
Насправді ж, за оцінкою української розвідки, цей документ лише фіксує глибоку демографічну кризу, просторову нерівність і безперспективність периферії.
Відсутність медицини, освіти та роботи робить життя в напівпорожніх селах непридатним, а спроби "розосередити населення" мають суто декларативний характер.
"У підсумку росія демонструє системний занепад за межами кількох великих агломерацій: депопуляція, вимирання сіл і розрив у розвитку лише зростають, тоді як гучні програми залишаються паперовими декораціями до реальності, що стрімко порожніє", - зазначають у розвідці.
Раніше ГУР МО України повідомляло, що в найближчі 50 років населення Росії скоротиться на 25%, про що свідчать демографічні прогнози. Основною причиною таких показників є війна, через яку РФ втратила вже понад мільйон громадян.
Також ми писали, що згідно з даними Росстату, з січня по травень 2022 року, коли агресор здійснив повномасштабне вторгнення в Україну, населення РФ скоротилось на 430,3 тисячі осіб.