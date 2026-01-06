У Росії за рік зникли сотні сіл: розвідка фіксує демографічний колапс

У 2025 році в Росії прискорилося вимирання сільських територій - за рік офіційно ліквідовано щонайменше 266 населених пунктів, більшість із яких були повністю безлюдними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Найбільше "зниклих" сіл зафіксовано в Костромській та Новгородській областях - на ці два регіони припадає близько трьох чвертей усіх ліквідованих поселень. Третє місце посідає Пермський край, де влада не лише фіксує вимирання сіл, а й цілеспрямовано розселяє віддалені населені пункти з малою кількістю мешканців.

Частину дрібних сіл приєднують до більших, намагаючись компенсувати провали в інфраструктурі.

У СЗРУ зазначають, що йдеться не про розвиток, а про юридичне оформлення занепаду. Населення російських регіонів продовжує скорочуватися, а території ліквідованих сіл переводять під господарські потреби.

Це різко контрастує з заявами Москви про так звану "Генеральну схему розселення", яка нібито має відродити провінцію.

Насправді ж, за оцінкою української розвідки, цей документ лише фіксує глибоку демографічну кризу, просторову нерівність і безперспективність периферії.

Відсутність медицини, освіти та роботи робить життя в напівпорожніх селах непридатним, а спроби "розосередити населення" мають суто декларативний характер.

"У підсумку росія демонструє системний занепад за межами кількох великих агломерацій: депопуляція, вимирання сіл і розрив у розвитку лише зростають, тоді як гучні програми залишаються паперовими декораціями до реальності, що стрімко порожніє", - зазначають у розвідці.