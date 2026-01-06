ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Росії за рік зникли сотні сіл: розвідка фіксує демографічний колапс

Росія, Вівторок 06 січня 2026 10:00
UA EN RU
У Росії за рік зникли сотні сіл: розвідка фіксує демографічний колапс Ілюстративне фото: у Росії за рік зникли сотні сіл (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У 2025 році в Росії прискорилося вимирання сільських територій - за рік офіційно ліквідовано щонайменше 266 населених пунктів, більшість із яких були повністю безлюдними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Найбільше "зниклих" сіл зафіксовано в Костромській та Новгородській областях - на ці два регіони припадає близько трьох чвертей усіх ліквідованих поселень. Третє місце посідає Пермський край, де влада не лише фіксує вимирання сіл, а й цілеспрямовано розселяє віддалені населені пункти з малою кількістю мешканців.

Частину дрібних сіл приєднують до більших, намагаючись компенсувати провали в інфраструктурі.

У СЗРУ зазначають, що йдеться не про розвиток, а про юридичне оформлення занепаду. Населення російських регіонів продовжує скорочуватися, а території ліквідованих сіл переводять під господарські потреби.

Це різко контрастує з заявами Москви про так звану "Генеральну схему розселення", яка нібито має відродити провінцію.

Насправді ж, за оцінкою української розвідки, цей документ лише фіксує глибоку демографічну кризу, просторову нерівність і безперспективність периферії.

Відсутність медицини, освіти та роботи робить життя в напівпорожніх селах непридатним, а спроби "розосередити населення" мають суто декларативний характер.

"У підсумку росія демонструє системний занепад за межами кількох великих агломерацій: депопуляція, вимирання сіл і розрив у розвитку лише зростають, тоді як гучні програми залишаються паперовими декораціями до реальності, що стрімко порожніє", - зазначають у розвідці.

Раніше ГУР МО України повідомляло, що в найближчі 50 років населення Росії скоротиться на 25%, про що свідчать демографічні прогнози. Основною причиною таких показників є війна, через яку РФ втратила вже понад мільйон громадян.

Також ми писали, що згідно з даними Росстату, з січня по травень 2022 року, коли агресор здійснив повномасштабне вторгнення в Україну, населення РФ скоротилось на 430,3 тисячі осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
Новини
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка