В 2025 году в России ускорилось вымирание сельских территорий - за год официально ликвидировано не менее 266 населенных пунктов, большинство из которых были полностью безлюдными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Больше всего "исчезнувших" сел зафиксировано в Костромской и Новгородской областях - на эти два региона приходится около трех четвертей всех ликвидированных поселений. Третье место занимает Пермский край, где власть не только фиксирует вымирание сел, но и целенаправленно расселяет отдаленные населенные пункты с малым количеством жителей.

Часть мелких сел присоединяют к более крупным, пытаясь компенсировать провалы в инфраструктуре.

В СВРУ отмечают, что речь идет не о развитии, а о юридическом оформлении упадка. Население российских регионов продолжает сокращаться, а территории ликвидированных сел переводят под хозяйственные нужды.

Это резко контрастирует с заявлениями Москвы о так называемой "Генеральной схеме расселения", которая якобы должна возродить провинцию.

На самом же деле, по оценке украинской разведки, этот документ лишь фиксирует глубокий демографический кризис, пространственное неравенство и бесперспективность периферии.

Отсутствие медицины, образования и работы делает жизнь в полупустых селах непригодной, а попытки "рассредоточить население" носят сугубо декларативный характер.

"В итоге Россия демонстрирует системный упадок за пределами нескольких крупных агломераций: депопуляция, вымирание сел и разрыв в развитии только растут, тогда как громкие программы остаются бумажными декорациями к стремительно пустеющей реальности", - отмечают в разведке.