В России за год исчезли сотни сел: разведка фиксирует демографический коллапс
В 2025 году в России ускорилось вымирание сельских территорий - за год официально ликвидировано не менее 266 населенных пунктов, большинство из которых были полностью безлюдными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Больше всего "исчезнувших" сел зафиксировано в Костромской и Новгородской областях - на эти два региона приходится около трех четвертей всех ликвидированных поселений. Третье место занимает Пермский край, где власть не только фиксирует вымирание сел, но и целенаправленно расселяет отдаленные населенные пункты с малым количеством жителей.
Часть мелких сел присоединяют к более крупным, пытаясь компенсировать провалы в инфраструктуре.
В СВРУ отмечают, что речь идет не о развитии, а о юридическом оформлении упадка. Население российских регионов продолжает сокращаться, а территории ликвидированных сел переводят под хозяйственные нужды.
Это резко контрастирует с заявлениями Москвы о так называемой "Генеральной схеме расселения", которая якобы должна возродить провинцию.
На самом же деле, по оценке украинской разведки, этот документ лишь фиксирует глубокий демографический кризис, пространственное неравенство и бесперспективность периферии.
Отсутствие медицины, образования и работы делает жизнь в полупустых селах непригодной, а попытки "рассредоточить население" носят сугубо декларативный характер.
"В итоге Россия демонстрирует системный упадок за пределами нескольких крупных агломераций: депопуляция, вымирание сел и разрыв в развитии только растут, тогда как громкие программы остаются бумажными декорациями к стремительно пустеющей реальности", - отмечают в разведке.
Ранее ГУР МО Украины сообщало, что в ближайшие 50 лет население России сократится на 25%, о чем свидетельствуют демографические прогнозы. Основной причиной таких показателей является война, из-за которой РФ потеряла уже более миллиона граждан.
Также мы писали, что согласно данным Росстата, с января по май 2022 года, когда агрессор совершил полномасштабное вторжение в Украину, население РФ сократилось на 430,3 тысячи человек.