У Росії на протестах проти мобілізації за вихідні затримали понад 800 людей, - ЗМІ

У період з 24 по 25 вересня на протестах проти мобілізації в Росії було затримано понад 800 учасників акцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний портал " ОВД-Инфо ".

Зазначимо, що протести в Росії почалися після заяви президента РФ Володимира Путіна про початок "часткової мобілізації" у його країні .

За даними порталу, 836 протестувальників, серед яких є неповнолітні, затримано російськими правоохоронцями у 36 містах. Зокрема, у Москві затримали принаймні 399 людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 21 вересня в Росії на протестах проти запровадження мобілізації правоохоронці затримали понад тисячу мітингувальників.

Також ми писали, що сьогодні, 25 вересня, у Дагестані учасники протесту проти мобілізації просунулися до столиці республіки Махачкали.

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