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У Росії прорвало чергову дамбу: що відомо

Фото: наслідки прориву дамби на Алтаї (t.me/mchs_altkray)
Автор: Данило Крамаренко

На Алтаї у Росії прорвало дамбу. Причому це сталося в ході планових робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram місцевого управління МНС.

Повідомляється, що під час робіт із планового спуску води з каскаду озер за 9 кілометрів на південний захід від села Шелаболіха було зруйновано дорогу через "перелив води". На даний момент підтоплених будинків та присадибних ділянок немає.

"Дамби, які роками тримали воду на Зеркальних озерах, незважаючи на всі зусилля щодо їх зміцнення, сьогодні не витримали великого обсягу води, що накопичилася цього дощового літа. І, як наслідок, вся вода вийшла в русло річки, яка поділяє Шелаболіху. На даний момент дорогу, що з'єднує обидві частини села, зруйновано", - заявив голова Шелаболихинського Олександр Шушунов.

 

Фото: наслідки прориву греблі на Алтаї (t.me/mchs_altkray)

У селі проживають три тисячі людей. Шелаболіха знаходиться за 85 кілометрів від Барнаула

Як у Росії проривало греблі раніше

У квітні через паводок на річці Урал під воду пішло місто Орськ Оренбурзької області, повідомлялося про жертви та була загроза повені в інших регіонах.

У липні прорвало дамбу у місті Карабаш Челябінській, внаслідок чого затопило велику кількість будинків. Буквально за кілька днів не витримала гребля в Карелії.

А в серпні через прорив була частково затоплена Бурятія. У затоплених районах було оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

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