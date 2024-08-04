У Бурятії прорвало дамбу: росіяни оголосили надзвичайну ситуацію

Російський регіон Бурятія частково затопило через прорив дамби. Російські чиновники оголосили надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Бурятії Олексія Циденова у Telegram.

Відомо, що у Бурятії стався масштабний паводок. Через велику кількість води прорвало Хонхолойську дамбу в Мухоршибірському районі. За словами глави Бурятії, затоплено дві ділянки федеральної траси "Улан-Уде - Чита", рух перекрито. Через підйом рівня води у річках розмито три мости. Так званий уряд Бурятії заявив, що було затоплено будинки, жертв та постраждалих нібито немає. У Росії стверджують, що евакуювали понад 100 людей. У затоплених районах оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.