У Бурятії прорвало дамбу: росіяни оголосили надзвичайну ситуацію
Російський регіон Бурятія частково затопило через прорив дамби. Російські чиновники оголосили надзвичайну ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Бурятії Олексія Циденова у Telegram.
Відомо, що у Бурятії стався масштабний паводок. Через велику кількість води прорвало Хонхолойську дамбу в Мухоршибірському районі.
За словами глави Бурятії, затоплено дві ділянки федеральної траси "Улан-Уде - Чита", рух перекрито. Через підйом рівня води у річках розмито три мости.
Так званий уряд Бурятії заявив, що було затоплено будинки, жертв та постраждалих нібито немає. У Росії стверджують, що евакуювали понад 100 людей.
У затоплених районах оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.
Подібні випадки в Росії
Нагадаємо, у квітні 2024 року російське місто Орськ Оренбурзької області затопило через прорив дамби. Російські чиновники закликали жителів міста до евакуації. Внаслідок прориву дамби були жертви.
Також нещодавно у місті Карабаш Челябінської області прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Вода почала швидко затоплювати території.
Як передавали російські ЗМІ, внаслідок прориву багато будинків росіян пішли під воду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.