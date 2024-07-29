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У Росії прорвало чергову дамбу: зруйновані будинки, є загиблий та зниклі безвісти (відео)

Карелія, Росія, Понеділок 29 липня 2024 16:00
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У Росії прорвало чергову дамбу: зруйновані будинки, є загиблий та зниклі безвісти (відео) Фото: у російській Карелії прорвало дамбу (скрін з відео)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії прорвало чергову дамбу. Цього разу інцидент стався на території Республіки Карелія. Внаслідок аварії загинула одна людина, є постраждалі та зниклі безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, 29 липня в Карелії, між 10-м та 11-м шлюзами Бєломорсько-Балтійського каналу розмило тимчасову перемичку, встановлену на час реконструкції. Вода накрила всі прилеглі села.

Як повідомляє один із російських Telegram-каналів, потік води фактично зніс дамбу заввишки 8 метрів і завширшки 10 метрів. Її збудували тимчасово, для страховки на час ремонту греблі.

Загалом через підрив дамби зруйновано 13 будинків. Вже відомо про одного загиблого, також є постраждалі. Шестеро людей зникли безвісти, проте згодом деяких вдалось все ж відшукати.

Прорив дамби у Росії

Нагадаємо, 26 липня у місті Карабаш Челябінської області РФ прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Було затоплено велику кількість будинків.

А у квітні затоплювало місто Орськ Оренбурзької області. Там також прорвало дамбу. Місцева влада тоді закликала мешканців до термінової евакуації на тлі загрози затоплення.

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Російська Федерація Карелия
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