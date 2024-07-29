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В России прорвало очередную дамбу: разрушены дома, есть погибший и пропавшие без вести (видео)

Карелия, Россия, Понедельник 29 июля 2024 16:00
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В России прорвало очередную дамбу: разрушены дома, есть погибший и пропавшие без вести (видео) Фото: в российской Карелии прорвало дамбу (скрин из видео)
Автор: Татьяна Степанова

В России прорвало очередную дамбу. В этот раз инцидент произошел на территории Республики Карелия. В результате аварии погиб один человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По информации СМИ, 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Вода накрыла все близлежащие села.

Как сообщает один из российских Telegram-каналов, поток воды фактически снес дамбу высотой в 8 метров и в ширину в 10 метров. Ее построили временно, для страховки на время ремонта дамбы.

Всего из-за подрыва дамбы разрушены 13 домов. Уже известно об одном погибшем, также есть пострадавшие. Шесть человек пропали без вести, однако впоследствии некоторых удалось все же отыскать.

Прорыв дамбы в России

Напомним, 26 июля в городе Карабаш Челябинской области РФ прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Было затоплено большое количество домов.

А в апреле затапливало город Орск Оренбургской области. Там тоже прорвало дамбу. Местные власти тогда призвали жителей к срочной эвакуации на фоне угрозы затопления.

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Российская Федерация Карелия
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