В России проблемы с весенним призывом, агитацию распространяют даже в поездах, - ГУР

В России замедляется весенний призыв в армию. Поэтому путинский режим расширяет агитацию, ее распространяют даже в поездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Telegram.

Как отмечает разведка, Кремль отдал приказ представителям в регионах выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва. Уменьшение количества призывников может означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией.

Так, в России пытаются распространить информацию, что якобы срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

Для агитации, среди прочего, привлекают российскую железную дорогу. ГУР сообщает, что вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику.

"Поэтому путинская Россия фактически копирует методы большевистского агитпропа столетней древности с его агитпоездами", - говорится в сообщении.