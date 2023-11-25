У Росії проблеми з ракетами "Калібр": британська розвідка пояснила причину

Зазначається, що здатність Чорноморського флоту Росії використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження кораблів крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту.

Традиційно російські окупанти перезаряджалися крилатими ракетами у Севастополі. Але тепер це стало небезпечно через українські атаки. Британська розвідка вважає, що Росія стане більше покладатися на Новоросійськ.

Проте існує ймовірність того, що РФ перестала застосовувати "Калібри" через логістичні проблеми у Новоросійську.

"Росія, ймовірно, прагнутиме прискорити подолання таких проблем, щоб морські крилаті ракети були включені у зимову кампанію ударів по Україні", - йдеться у зведенні.

Росія готує атаки

Нагадаємо, українців напередодні зими попереджають про ймовірні нові масові обстріли з боку окупантів. Ціллю росіян може стати енергетика України.

Українська розвідка вважає, що окупанти готуються до атак та накопичують ракети. За оцінками Повітряних сил, росіяни могли накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет напередодні зими.

При цьому військові наголошують, що зима в Україні повинна бути легшою, ніж минулого року. Зокрема, через підготовку України і те, що росіяни вже не мають ресурсів, як на початку повномасштабного вторгнення.