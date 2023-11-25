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У России проблемы с ракетами "Калибр": британская разведка объяснила причину

Фото: у России проблемы с ракетами "Калибр" (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия испытывает проблемы с использованием крылатых ракет типа "Калибр". Причиной тому стала логистика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (Х).

Отмечается, что способность Черноморского флота России использовать свою базу в Новороссийске для перезагрузки кораблей крылатыми ракетами, по всей вероятности, станет существенным фактором оперативной эффективности флота.

Традиционно российские оккупанты перезаряжались крылатыми ракетами в Севастополе. Но теперь это стало опасно из-за украинских атак. Британская разведка считает, что Россия станет больше полагаться на Новороссийск.

Однако существует вероятность того, что РФ перестала применять "Калибры" из-за логистических проблем в Новороссийске.

"Россия, вероятно, будет стремиться к ускорению преодоления таких проблем, чтобы морские крылатые ракеты были включены в зимнюю кампанию ударов по Украине", - говорится в сводке.

Россия готовит атаки

Напомним, украинцев накануне зимы предупреждают о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины.

Украинская разведка считает, что оккупанты готовятся к атакам и накапливают ракеты. По оценкам Воздушных сил, россияне могли накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет в преддверии зимы.

При этом военные отмечают, что зима в Украине должна быть легче, чем в прошлом году. В частности, из-за подготовки Украины и того, что у россиян уже нет ресурсов, как в начале полномасштабного вторжения.

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