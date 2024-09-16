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У Росії проблеми. Експерт пояснив, навіщо Путін вирішив збільшити чисельність армії

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Збільшення російським диктатором Володимиром Путіним штату армії РФ свідчить про проблеми агресора у війні з Україною. Тому що ворогу не вистачає людського ресурсу, яким він намагається компенсувати брак техніки.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, після початку повномасштабного вторгнення в Україну - це можна назвати традиційними діями. Оскільки росіяни регулярно збільшують загальну кількість армії, бо що їм не вистачає тієї кількості, яка у нас є в наявності.

"Це виключно підкреслює той факт, що у них виникають проблеми в війні з Україною, тому що їм не вистачає людського ресурсу, який стає основним на фоні того, як зменшується кількість техніки", - каже Коваленко.

Тобто, як пояснив експерт, у противника зараз виникає більший дефіцит з технікою. Тому кожну одиницю техніки він намагається компенсувати відповідною кількістю людського ресурсу. І саме для цього росіяни збільшують кількість армії.

"В майбутньому взагалі російська армія перетвориться в великий маршовий батальйон, який буде складати переважно піхота з дуже малою кількістю техніки. Бо у них вже зараз свого виробництва майже немає, є відновлення, але виробництва немає", - пояснив Коваленко.

Він додав, що РФ хоче більше мобілізовувати людей, але "люди не йдуть".

"Навіть зараз щоб мобілізувати добровільно, вони пропонують 2 млн рублів. І у них є ці проблеми з мобілізацією зараз, і надалі це буде більш репресивний формат, бо ніхто не хоче йти в їхню армію", - підсумував Коваленко.

Путін збільшив чисельність армії РФ: що відомо

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін збільшив чисельність російської армії на 180 тисяч осіб. Відповідний указ поширили пропагандистські ресурси РФ.

Таким чином, штатну чисельність армії Росії було збільшено до 2 млн 389 тисяч осіб, серед них - 1,5 млн військовослужбовців.

Нагадаємо, що минулого разу Путін збільшував чисельність війська в грудні 2023 року. Вона склала 2 млн 209 тисяч осіб, з них 1,3 млн військових. Тоді таке збільшення в Міноборони РФ пояснили так званим "зростанням загроз" для Росії, пов'язаних із проведенням так званої "СВО" та розширенням блоку НАТО.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення в Україну чисельність військовослужбовців в армії РФ ледве перевищувала 1 мільйон.

Варто додати, що від початку повномасштабної війни, згідно з даними Генштабу ЗСУ, російські втрати в Україні становлять близько 634 860 осіб.

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