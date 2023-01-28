У Росії призупинили видачу біометричних закордонних паспортів строком дії 10 років

Як повідомляється, виготовлення закордонних паспортів нового покоління припинили 20 січня.

Зокрема, у поліції Тверської області повідомили, що виготовлення паспорта, що містить електронний носій інформації, з технічних причин попередньо відкладено до середини березня 2023 року.

Про те, що оформлення біометричних закордонних паспортів, можливо, відновлять у середині березня, повідомили й у відділі з питань міграції Орська. При цьому в МВС Чувашії сказали, що термін виготовлення паспортів збільшився "на невизначений термін".

У МВС по Камчатському краю повідомили, що закордонні паспорти нового покоління не видають у двох міграційних відділах, а в решті відділів та МФЦ продовжують приймати документи (чи видають у них паспорти, із заяви МВС не зрозуміло).

У регіональних управліннях МВС рекомендують росіянам "у разі термінової необхідності виїзду за межі РФ" оформляти закордонні паспорти старого зразка терміном на п'ять років.

Один із жителів Москви повідомив, що в центрі держпослуг "Мої документи" у Крюково відмовилися прийняти його заяву на оформлення десятирічного закордонного паспорта "через відсутність чіпів". Зазначено, що заяви на такі паспорти не приймаються щонайменше до 31 березня, а найближча дата отримання закордонного паспорта терміном дії на десять років - у травні.

У прес-службі центру держпослуг "Мої документи" у Москві це заперечують. В організації заявили, що "у звичайному режимі" приймають заяви на оформлення біометричних паспортів через криптобіокабіни, а співробітники продовжують видавати готові документи.