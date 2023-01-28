RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов сроком действия 10 лет

Фото: в России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов сроком действия 10 лет (twitter.com)
Автор: Татьяна Степанова

В разных городах России временно прекратили оформлять зарубежные биометрические паспорта, действующие в течение 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

Как сообщается, изготовление загранпаспортов нового поколения было прекращено 20 января.

В частности, в полиции Тверской области сообщили, что изготовление паспорта, содержащего электронный носитель информации, по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года.

О том, что оформление биометрических загранпаспортов, возможно, возобновят в середине марта, сообщили и в отделе по миграции Орска. При этом в МВД Чувашии сказали, что срок производства паспортов увеличился "на неопределенный срок".

В МВД по Камчатскому краю сообщили, что загранпаспорта нового поколения не выдают в двух миграционных отделах, а в остальных отделах и МФЦ продолжают принимать документы (выдают ли у них паспорта, из заявления МВД не понятно).

В региональных управлениях МВД рекомендуют россиянам "при срочной необходимости выезда за пределы РФ" оформлять загранпаспорта старого образца сроком на пять лет.

Один из жителей Москвы сообщил, что в центре госуслуг "Мои документы" в Крюково отказались принять его заявление на оформление десятилетнего загранпаспорта "из-за отсутствия чипов". Отмечено, что заявления на такие паспорта не принимаются, по меньшей мере, до 31 марта, а ближайшая дата получения загранпаспорта сроком действия на десять лет - в мае.

В пресс-службе центра госуслуг "Мои документы" в Москве это отрицают. В организации заявили, что "в обычном режиме" принимают заявления на оформление биометрических паспортов через криптобиокабины, а сотрудники продолжают выдавать готовые документы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Совет ЕС утвердил полное прекращение Соглашения об упрощенном визовом режиме из РФ из-за российского вторжения в Украину.

Также ранее мы писали, что Еврокомиссия предоставила обновленные рекомендации для государств-членов по выдаче виз и пограничному контролю для российских граждан на внешних границах ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБиометрические паспорта