Єврокомісія оновила рекомендації щодо видачі віз для росіян
Єврокомісія надала оновлені рекомендації для держав-членів щодо видачі віз та прикордонного контролю для російських громадян на зовнішніх кордонах ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії .
"Нещодавня ескалація війни в Україні з боку Росії, зокрема через військову мобілізацію і фіктивні "референдуми", призвела до збільшення кількості громадян, включно із призовниками та їхніми сім'ями, які залишають РФ", - ідеться в повідомленні.
У Комісії заявили, що керівництво закликає до посилення контролю безпеки під час видачі віз росіянам і посилення прикордонного контролю за повного дотримання законодавства ЄС про надання притулку.
Водночас Єврокомісія закликає консульства держав-членів і прикордонні органи застосовувати вищий ступінь перевірки безпеки та скоординований підхід під час проведення індивідуальної оцінки заяв на отримання віз російськими громадянами та контролю на кордонах ЄС.
Згідно з рекомендаціями, країни ЄС повинні оцінювати умови, за яких громадянам Росії можуть бути видані шенгенські візи, обмежувальним і скоординованим чином. Держави-члени повинні застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки. Це стосується і російських громадян, які рятуються від військової мобілізації.
Консульства європейських країн повинні уважно вивчати випадки звернення росіян за короткостроковою візою з-за меж РФ. Такі випадки мають направлятися в консульство, відповідальне за місце проживання, як правило, у РФ.
Єврокомісія заявила, що сама по собі наявність візи не дає автоматичного права росіянам на в'їзд до Шенгенської зони. У разі наявності підстав для анулювання/скасування візи, таке рішення може бути ухвалено прикордонною службою незалежно від держави-члена, яка видала візу.
ЄС також нагадує, що перевізники несуть відповідальність за громадян третіх країн, яких вони перевезли в ЄС, але яким було відмовлено у в'їзді. Вони повинні зберігати пильність під час перевірки проїзних документів, необхідних для в'їзду, особливо для громадян Росії. Вони також несуть відповідальність за повернення особи, якій відмовлено у в'їзді до ЄС, назад до країни відправлення.
Нагадаємо, з 19 вересня громадяни РФ вже не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
Раніше повідомлялося, що Рада ЄС затвердила повне припинення Угоди про спрощений візовий режим із РФ через російське вторгнення в Україну.
Окрім того, у вересні дев'ять країн ЄС перестали оформлювати туристичні візи для росіян. Це країни Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.
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