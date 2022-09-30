Єврокомісія оновила рекомендації щодо видачі віз для росіян

Єврокомісія надала оновлені рекомендації для держав-членів щодо видачі віз та прикордонного контролю для російських громадян на зовнішніх кордонах ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії .

"Нещодавня ескалація війни в Україні з боку Росії, зокрема через військову мобілізацію і фіктивні "референдуми", призвела до збільшення кількості громадян, включно із призовниками та їхніми сім'ями, які залишають РФ", - ідеться в повідомленні.

У Комісії заявили, що керівництво закликає до посилення контролю безпеки під час видачі віз росіянам і посилення прикордонного контролю за повного дотримання законодавства ЄС про надання притулку.

Водночас Єврокомісія закликає консульства держав-членів і прикордонні органи застосовувати вищий ступінь перевірки безпеки та скоординований підхід під час проведення індивідуальної оцінки заяв на отримання віз російськими громадянами та контролю на кордонах ЄС.

Згідно з рекомендаціями, країни ЄС повинні оцінювати умови, за яких громадянам Росії можуть бути видані шенгенські візи, обмежувальним і скоординованим чином. Держави-члени повинні застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки. Це стосується і російських громадян, які рятуються від військової мобілізації.

Консульства європейських країн повинні уважно вивчати випадки звернення росіян за короткостроковою візою з-за меж РФ. Такі випадки мають направлятися в консульство, відповідальне за місце проживання, як правило, у РФ.

Єврокомісія заявила, що сама по собі наявність візи не дає автоматичного права росіянам на в'їзд до Шенгенської зони. У разі наявності підстав для анулювання/скасування візи, таке рішення може бути ухвалено прикордонною службою незалежно від держави-члена, яка видала візу.

ЄС також нагадує, що перевізники несуть відповідальність за громадян третіх країн, яких вони перевезли в ЄС, але яким було відмовлено у в'їзді. Вони повинні зберігати пильність під час перевірки проїзних документів, необхідних для в'їзду, особливо для громадян Росії. Вони також несуть відповідальність за повернення особи, якій відмовлено у в'їзді до ЄС, назад до країни відправлення.