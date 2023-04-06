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В Росії призначили головного по війні в Україні священника

Фото: патріарх Кирил (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 6 квітня, патріарх Кирил призначив головного по війні в Україні священника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку РПЦ.

"Патріарха Кирил підписав указ про призначення протоієрея Димитрія Василенкова, клірика Санкт-Петербурзької єпархії виконувачем обов'язків заступника голови Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами та головним воєнним священиком духовенства", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про те, що він буде опікуватись військовими РФ та співробітниками інших силових структур на тимчасово окупованих територіях України.

Протоієрей Димитрій Василенков

Штатний військовий священик, голова відділу Санкт-Петербурзької єпархії із взаємодії із козацтвом.

Отець Дмитро народився у сім'ї військовослужбовців, і до того, як стати священнослужителем, навчався у Вищому військово-політичному училищі ім. Андропова. Дмитро пішов до церкви та спочатку працював там сторожем, був паламарем, потім вступив до семінарії. Протоієрей Димитрій висвячений на священика у 2004-му році. У 2006 році закінчив Санкт-Петербурзьку духовну семінарію.

Він неодноразово відвідував окуповані території України, починаючи з 2014 року

Вселенський патріарх Варфоломій заявляв, що Православна церква Росії розділяє відповідальність за війну в Україні.

До цього патріарх Кирил вимагав від священнослужителів "мобілізувати" російських парафіян. Вони мають збирати гроші, речі та продукти для окупантів, що воюють в Україні.

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