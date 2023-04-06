В Росії призначили головного по війні в Україні священника

"Патріарха Кирил підписав указ про призначення протоієрея Димитрія Василенкова, клірика Санкт-Петербурзької єпархії виконувачем обов'язків заступника голови Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами та головним воєнним священиком духовенства", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про те, що він буде опікуватись військовими РФ та співробітниками інших силових структур на тимчасово окупованих територіях України.

Протоієрей Димитрій Василенков

Штатний військовий священик, голова відділу Санкт-Петербурзької єпархії із взаємодії із козацтвом.

Отець Дмитро народився у сім'ї військовослужбовців, і до того, як стати священнослужителем, навчався у Вищому військово-політичному училищі ім. Андропова. Дмитро пішов до церкви та спочатку працював там сторожем, був паламарем, потім вступив до семінарії. Протоієрей Димитрій висвячений на священика у 2004-му році. У 2006 році закінчив Санкт-Петербурзьку духовну семінарію.

Він неодноразово відвідував окуповані території України, починаючи з 2014 року