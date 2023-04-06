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В России назначили главного по войне в Украине священника

Фото: патриарх Кирилл (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 6 апреля, патриарх Кирилл назначил главного по войне в Украине священника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу РПЦ.

"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии исполняющим обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства", - говорится в сообщении.

Речь идет о том, что он будет заниматься военными РФ и сотрудниками других силовых структур на временно оккупированных территориях Украины.

Протоиерей Димитрий Василенков

Штатный военный священник, глава отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с казачеством.

Отец Дмитрий родился в семье военнослужащих и до того, как стать священнослужителем, учился в Высшем военно-политическом училище им. Андропова. Дмитрий пошел в церковь и сначала работал там сторожем, был пономарем, затем поступил в семинарию. Протоиерей Димитрий рукоположен в священники в 2004-м году. В 2006 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию.

Он неоднократно посещал оккупированные территории Украины, начиная с 2014 года

Вселенский патриарх Варфоломей заявлял, что православная церковь России разделяет ответственность за войну в Украине.

До этого патриарх Кирилл потребовал от священнослужителей "мобилизовать" русских прихожан. Они должны собирать деньги, вещи и продукты для воюющих в Украине оккупантов.

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