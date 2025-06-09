В Росії "приліт" по заводу "Прогрес": ЦПД заявив про "жирну ціль"
В російських Чебоксарах "щось невідоме" прилетіло по заводу "Прогрес", який залучений до циклу ракетобудування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Що відомо про "Прогрес"
На заводі виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми й блоки управління для важкої бойової техніки - від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер".
За словами Коваленка, завод забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки. Зокрема виготовляє модулі типу "Комета", які забезпечують роботу з GLONASS/GPS та мають захист від глушіння сигналу.
Модулі "Комета" використовуються в:
- оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М";
- крилатих ракетах типу "Калібр";
- Х-101;
- Х-69;
- плануючих авіабомбах (УМПК);
- безпілотниках "Орлан-10";
- Lancet;
- у нових "Шахедах".
"Станом на зараз, завод "Прогрес" припиняє роботу на невизначений термін. Росіяни ж роблять вигляд, що "все збили", - додав Коваленко.
Вибухи на території Росії
Сили оборони, Головне управління розвідки (ГУР) та Служба безпеки України (СБУ) регулярно завдають ударів по території Росії. У фокусі - об’єкти військової та промислової інфраструктури: нафтопереробні заводи, оборонні підприємства, склади, залізничні вузли й логістичні хаби.
Атаки мають на меті послаблення ворога, ускладнення постачання зброї на фронт і підрив економічного потенціалу Росії.
7 червня на території Кстово спалахнула велика пожежа на одному з заводів після атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.