В Росії "приліт" по заводу "Прогрес": ЦПД заявив про "жирну ціль"

В російських Чебоксарах "щось невідоме" прилетіло по заводу "Прогрес", який залучений до циклу ракетобудування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Що відомо про "Прогрес"

На заводі виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми й блоки управління для важкої бойової техніки - від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер".

За словами Коваленка, завод забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки. Зокрема виготовляє модулі типу "Комета", які забезпечують роботу з GLONASS/GPS та мають захист від глушіння сигналу.

Модулі "Комета" використовуються в:

оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М";

крилатих ракетах типу "Калібр";

Х-101;

Х-69;

плануючих авіабомбах (УМПК);

безпілотниках "Орлан-10";

Lancet;

у нових "Шахедах".

"Станом на зараз, завод "Прогрес" припиняє роботу на невизначений термін. Росіяни ж роблять вигляд, що "все збили", - додав Коваленко.