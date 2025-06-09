В России "прилет" по заводу "Прогресс": ЦПД заявил о "жирной цели"
В российских Чебоксарах "что-то неизвестное" прилетело по заводу "Прогресс", который вовлечен в цикл ракетостроения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Что известно о "Прогрессе"
На заводе изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники - от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер".
По словам Коваленко, завод обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки. В частности, изготавливает модули типа "Комета", которые обеспечивают работу с GLONASS/GPS и имеют защиту от глушения сигнала.
Модули "Комета" используются в:
- оперативно-тактических ракетах "Искандер-М";
- крылатых ракетах типа "Калибр";
- Х-101;
- Х-69;
- планирующих авиабомбах (УМПК);
- беспилотниках "Орлан-10";
- "Ланцет";
- в новых "Шахедах".
"По состоянию на сейчас, завод "Прогресс" прекращает работу на неопределенный срок. Россияне же делают вид, что "все сбили", - добавил Коваленко.
Взрывы на территории России
Силы обороны, Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) регулярно наносят удары по территории России. В фокусе - объекты военной и промышленной инфраструктуры: нефтеперерабатывающие заводы, оборонные предприятия, склады, железнодорожные узлы и логистические хабы.
Атаки имеют целью ослабление врага, затруднение поставок оружия на фронт и подрыв экономического потенциала России.
7 июня на территории Кстово вспыхнул крупный пожар на одном из заводов после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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