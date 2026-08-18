У Росії приховано "закривають" кордони чоловікам мобілізаційного віку, - АТЕШ

У Росії почалися приховані обмеження на виїзд за кордон для чоловіків мобілізаційного віку. Подібне явище вже є у кількох великих містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
"Наші агенти з числа співробітників прикордонних служб та аеропортів Москви, Санкт-Петербурга та Єкатеринбургу повідомляють про негласну фільтрацію на виїзді з країни", - заявили у русі.
За їхніми даними, чоловіків мобілізаційного віку відправляють на додаткові перевірки, через що вони не встигають потрапити на свої рейси.
Причому це відбувається навіть у випадку з тими громадянами, у яких з документами все гаразд і жодних офіційних заборон немає.
Партизани пишуть, що поки влада в РФ стверджує, що жодної мобілізації в планах немає, на прикордонних переходах уже діють негласні інструкції.
"Згідно з отриманою інформацією, прикордонникам вказано не розгортати всіх поспіль, а знімати з рейсів лише певний відсоток тих, хто виїжджає: влада побоюється спровокувати хвилю паніки і прагне уникнути будь-якого розголосу", - йдеться в пості.
На практиці це виглядає так. Співробітники аеропорту намагаються тягнути час під стандартними приводами, а саме - розпитують про цілі візиту, доглядають особисті речі або ж довго звіряють квитки.
Таким чином людину утримують осторонь під виглядом перевірки по базах, проте після закриття посадки на літак повертають громадянину паспорт і відправляють додому без видачі будь-яких офіційних паперів і пояснень.
Нагадаємо, днями The Guardian писало, що Росія відчуває дедалі гостріший брак солдатів на тлі щомісячних втрат живої сили в кількості понад 30 тисяч людей.
При цьому Кремль намагається уникнути нової хвилі мобілізації, давлячи на чоловіків, щоб та укладали контракти та йшли на фронт.
Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія готується до проведення мобілізації і має намір її оголосити після виборів до Держдуми у вересні.