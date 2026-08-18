В России скрыто "закрывают" границы мужчинам мобилизационного возраста, - АТЕШ

"Наши агенты из числа сотрудников пограничных служб и аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга сообщают о негласной фильтрации на выезде из страны", - заявили в движении.

Согласно их данным, мужчин мобилизационного возраста отправляют на дополнительные проверки, из-за чего они не успевают попасть на свои рейсы.

Причем это происходит даже в случае с теми гражданами, у кого с документами все в порядке и никаких официальных запретов нет.

Партизаны пишут, что пока власти в РФ утверждают, что никакой мобилизации в планах нет, на погранпереходах уже действуют негласные инструкции.

"Согласно полученной информации, пограничникам указано не разворачивать всех подряд, а снимать с рейсов лишь определенный процент выезжающих: власти опасаются спровоцировать волну паники и стремятся избежать любой огласки", - говорится в посте.

На практике это выглядит следующим образом. Сотрудники аэропорта пытаются тянуть время под стандартными предлогами, а именно - расспрашивают о целях визита, досматривают личные вещи или долго сверяют билеты.

Таким образом человека удерживают в стороне под видом проверки по базам, однако после после закрытия посадки на самолет, возвращают гражданину паспорт и отправляют домой без выдачи каких-либо официальных бумаг и объяснений.