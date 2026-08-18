В России скрыто "закрывают" границы мужчинам мобилизационного возраста, - АТЕШ

В России начались скрытые ограничения на выезд за границу для мужчин мобилизационного возраста. Подобное явление уже есть в нескольких крупных городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
"Наши агенты из числа сотрудников пограничных служб и аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга сообщают о негласной фильтрации на выезде из страны", - заявили в движении.
Согласно их данным, мужчин мобилизационного возраста отправляют на дополнительные проверки, из-за чего они не успевают попасть на свои рейсы.
Причем это происходит даже в случае с теми гражданами, у кого с документами все в порядке и никаких официальных запретов нет.
Партизаны пишут, что пока власти в РФ утверждают, что никакой мобилизации в планах нет, на погранпереходах уже действуют негласные инструкции.
"Согласно полученной информации, пограничникам указано не разворачивать всех подряд, а снимать с рейсов лишь определенный процент выезжающих: власти опасаются спровоцировать волну паники и стремятся избежать любой огласки", - говорится в посте.
На практике это выглядит следующим образом. Сотрудники аэропорта пытаются тянуть время под стандартными предлогами, а именно - расспрашивают о целях визита, досматривают личные вещи или долго сверяют билеты.
Таким образом человека удерживают в стороне под видом проверки по базам, однако после после закрытия посадки на самолет, возвращают гражданину паспорт и отправляют домой без выдачи каких-либо официальных бумаг и объяснений.
Напомним, на днях The Guardian писало, что Россия испытывает все более острую нехватку солдат на фоне ежемесячных потерь живой силы в количестве более 30 тысяч человек.
При этом Кремль пытается избежать новой волны мобилизации, давя на мужчин, чтобы та заключали контракты и шли на фронт.
Также мы писали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовится к проведению мобилизации и намерена ее объявить после выборов в Госдуму в сентябре.