У Росії приховано "закривають" кордони чоловікам мобілізаційного віку, - АТЕШ

У Росії почалися приховані обмеження на виїзд за кордон для чоловіків мобілізаційного віку. Подібне явище вже є у кількох великих містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Наші агенти з числа співробітників прикордонних служб та аеропортів Москви, Санкт-Петербурга та Єкатеринбургу повідомляють про негласну фільтрацію на виїзді з країни", - заявили у русі.

За їхніми даними, чоловіків мобілізаційного віку відправляють на додаткові перевірки, через що вони не встигають потрапити на свої рейси.

Причому це відбувається навіть у випадку з тими громадянами, у яких з документами все гаразд і жодних офіційних заборон немає.

Партизани пишуть, що поки влада в РФ стверджує, що жодної мобілізації в планах немає, на прикордонних переходах уже діють негласні інструкції.

"Згідно з отриманою інформацією, прикордонникам вказано не розгортати всіх поспіль, а знімати з рейсів лише певний відсоток тих, хто виїжджає: влада побоюється спровокувати хвилю паніки і прагне уникнути будь-якого розголосу", - йдеться в пості.

На практиці це виглядає так. Співробітники аеропорту намагаються тягнути час під стандартними приводами, а саме - розпитують про цілі візиту, доглядають особисті речі або ж довго звіряють квитки.

Таким чином людину утримують осторонь під виглядом перевірки по базах, проте після закриття посадки на літак повертають громадянину паспорт і відправляють додому без видачі будь-яких офіційних паперів і пояснень.