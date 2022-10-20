У Росії пригрозили ООН через розслідування постачання "шахедів" з Ірану

"У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег", - сказав Полянський на зустрічі з журналістами за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, де були висунуті звинувачення в постачаннях Іраном. безпілотників Росії

Як "доказ" своїх слів Полянський нагадав, що на знайдених в Україні безпілотниках є написи російською мовою.

"Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані", - сказав він.

Полянський додав, що Росія проведе "переоцінку відносин" із секретаріатом ООН та генеральним секретарем організації, якщо вони візьмуть участь у розслідуванні постачань іранських безпілотників до Росії.

"Ми сподіваємося, що секретаріат і сам генеральний секретар не порушать знову рішення Ради Безпеки ООН, не вийдуть за межі свого технічного мандату і утримаються від участі у якихось незаконних розслідуваннях. Інакше нам доведеться провести переоцінку нашої співпраці з ними, що не відповідає нічиїм інтересам", - констатував він.