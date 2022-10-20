В России пригрозили ООН из-за расследования поставок "шахедов" из Ирана

"У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании, так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег", - сказал Полянский на встрече с журналистами по итогам закрытого заседания Совбеза ООН, где были выдвинуты обвинения в поставках Ираном беспилотников России.

В качестве "доказательства" своих слов Полянский напомнил, что на найденных в Украине беспилотниках есть надписи на русском языке.

"Не думаю, что русский настолько широко используется в Иране", - сказал он.

Полянский добавил, что Россия проведет "переоценку отношений" с секретариатом ООН и генеральным секретарем организации, если они примут участие в расследовании поставок иранских беспилотников в Россию.

"Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за пределы своего технического мандата и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях. Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам", - констатировал он.