ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Росії працюють над ракетою "Іскандер-1000": дальність польоту подвоїли

Росія, Середа 05 листопада 2025 09:28
UA EN RU
У Росії працюють над ракетою "Іскандер-1000": дальність польоту подвоїли Фото: ракета типу "Іскандер" (roe.ru)
Автор: Уляна Безпалько, Каріна Левицька

Росія працює над новою модифікацією ракети - "Іскандер-1000", яка матиме подвоєну дальність ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна в матеріалі "Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України".

Співрозмовники РБК-Україна розповіли, що зараз Москва працює над новою ракетою - "Іскандер-1000", який здатний долати замість 500 - тисячу кілометрів.

Це також підтверджується внутрішньою російською документацією, яка є в розпорядженні "Мілітарного".

Згідно з даними порталу, таких "Іскандерів" Кремль лише у 2025 році планує виготовити 18 одиниць.

Вироблення зброї в Росії

Варто зазначити, що Російська Федерація протягом всього часу широкомасштабної війни вдосконалює свої ракети, бомби та БПЛА, якими атакує України.

В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про те, що змінилось і яку загрозу вони несуть.

Зауважимо, що вчора, 4 листопада, російський диктатор Володимир Путін і сам укотре розповів про "новітнє" озброєння РФ, зокрема ракети середньої дальності "Орєшнік".

За словами диктатора, Росія нібито виконує всі плани зі "створення перспективних систем озброєння і розвитку оборонно-промислового комплексу".

А також він згадав, що РФ "створила і поставила на бойове чергування новітній ракетний комплекс стратегічного призначення "Авангард".

Варто згадати й те, що Путін за останні кілька тижнів уже неодноразово згадував про "новітню" російську зброю.

Зокрема, спочатку він заговорив про крилату ракету "Буревісник", аналогів якої "у світі немає".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце