У Росії працюють над ракетою "Іскандер-1000": дальність польоту подвоїли
Росія працює над новою модифікацією ракети - "Іскандер-1000", яка матиме подвоєну дальність ураження.
Про це повідомляє РБК-Україна в матеріалі "Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України".
Співрозмовники РБК-Україна розповіли, що зараз Москва працює над новою ракетою - "Іскандер-1000", який здатний долати замість 500 - тисячу кілометрів.
Це також підтверджується внутрішньою російською документацією, яка є в розпорядженні "Мілітарного".
Згідно з даними порталу, таких "Іскандерів" Кремль лише у 2025 році планує виготовити 18 одиниць.
Вироблення зброї в Росії
Варто зазначити, що Російська Федерація протягом всього часу широкомасштабної війни вдосконалює свої ракети, бомби та БПЛА, якими атакує України.
В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про те, що змінилось і яку загрозу вони несуть.
Зауважимо, що вчора, 4 листопада, російський диктатор Володимир Путін і сам укотре розповів про "новітнє" озброєння РФ, зокрема ракети середньої дальності "Орєшнік".
За словами диктатора, Росія нібито виконує всі плани зі "створення перспективних систем озброєння і розвитку оборонно-промислового комплексу".
А також він згадав, що РФ "створила і поставила на бойове чергування новітній ракетний комплекс стратегічного призначення "Авангард".
Варто згадати й те, що Путін за останні кілька тижнів уже неодноразово згадував про "новітню" російську зброю.
Зокрема, спочатку він заговорив про крилату ракету "Буревісник", аналогів якої "у світі немає".