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У Росії повторно атакували Новочеркаську ДРЕС, - ЗМІ

Росія, Середа 27 березня 2024 13:44
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У Росії повторно атакували Новочеркаську ДРЕС, - ЗМІ Фото: Новочеркаську ДРЕС атакували ракети 27 березня (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

В Росії повідомляють про чергову атаку на Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області. На цей раз зазначається про використання ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Як зазначає джерело, 25 березня біля Новочеркаської ДРЕС були виявлені уламки двох балістичних ракет нібито збитих російською системою ППО.

Повідомляється, що їх знайшли за 500 метрів від новочеркаської ГРЕС, пошкоджень і постраждалих немає.

Нагадаємо, що 24 березня Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області атакували дрони. Виникла пожежа, з ладу виведено енергоблоки.

Атаки безпілотників по Росії

Раніше ми писали, що 23 березня чотири регіони Росії атакували дрони. Пошкоджено багатоповерхівки та бізнес-центр, у приватному будинку сталася пожежа.

Також ми повідомляли, що в Самарській області спалахнув НПЗ. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотника.

До речі, на початку березня чотири російські області потрапили під атаку дронів. Міноборони заявило, нібито, про збиття майже 50 безпілотників. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Ростовская область Ракети
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