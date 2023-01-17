У Росії повідомили про "обстріл" міста Шебекіно: пошкоджені лінії електропередач

"Внаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих немає. Є пошкодження ліній електропередач. Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії. Подомовий обхід території продовжується", - написав Гладков.

Нагадаємо, що сьогодні ніч у Бєлгороді та області була гучною. Росіяни повідомляли про вибухи, а місцева влада звітувала про так звану "роботу систем ППО".

Додамо, нещодавно в Шебекіно після чергових вибухів з'явилися проблеми зі світлом та водопостачанням.

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