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У Росії повідомили про "обстріл" міста Шебекіно: пошкоджені лінії електропередач

Фото: в Росії повідомили про "обстріл" міста Шебекіно (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) сьогодні було неспокійно. Місто нібито обстріляли, після чого там пошкоджені лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram.

"Внаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих немає. Є пошкодження ліній електропередач. Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії. Подомовий обхід території продовжується", - написав Гладков.

Нагадаємо, що сьогодні ніч у Бєлгороді та області була гучною. Росіяни повідомляли про вибухи, а місцева влада звітувала про так звану "роботу систем ППО".

Додамо, нещодавно в Шебекіно після чергових вибухів з'явилися проблеми зі світлом та водопостачанням.

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