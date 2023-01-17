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В России сообщили об "обстреле" города Шебекино: повреждены линии электропередач

Фото: в России сообщили об "обстреле" города Шебекино (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российском городе Шебекино (Белгородская область) было неспокойно. Город якобы обстреляли, после чего там повреждены линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

"В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается", - написал Гладков.

Напомним, сегодня ночь в Белгороде и области была громкой. Россияне сообщали о взрывах, а местные власти отчитывались о так называемой "работе систем ПВО".

Недавно в Шебекино после очередных взрывов появились проблемы со светом и водоснабжением.

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ОбстрілЛиния электропередачВойна России против Украины