У Росії потрібно назавжди відбити апетит до крадіжки чужих територій, - глава МЗС Чехії

Якщо Україна програє Росії, то держава-агресор продовжить свій наступ та піде далі в Центральну Європу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського виданню Novinky.
За його словами, західні партнери мають зробити все для захисту України. Він вважає, що перемога України полягатиме в захисті територіальної цілісності та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів. І особливо в поверненні "вкраденого Криму".
"Я вважаю, що ми повинні завдати сильного удару по російському імперіалізму, щоб раз і назавжди відрізати колоніальні апетити Росії до крадіжки територій в інших країн" - заявив Ліпавський.
Міністр зауважив, що його країни не відіграє фундаментальної міжнародної ролі в питанні постачання зброї, однак вона може подати подібний приклад.
"І це те, що ми робимо. Ми можемо пояснити нашу стурбованість безпекою - і ми це робимо - і пояснюємо небезпеку, яку сьогоднішня імперська Росія становить для світу. Якщо Росія переможе Україну, вона піде далі в Центральну Європу" - наголосив міністр.
Нагадаємо, що Чехія могла б збільшити виробництво боєприпасів, але проблемою є брак робочої сили. Проте українців могли б прийти на допомогу.
Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна буде мати лише один шанс провести великий контрнаступ.
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