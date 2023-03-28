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У России нужно навсегда отбить аппетит к воровству чужих территорий, - глава МИД Чехии

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (iROZHLAS.cz)
Автор: Наталья Кава

Если Украина проиграет России, то государство-агрессор продолжит свое наступление и пойдет дальше в Центральную Европу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского изданию Novinky.

По его словам, западные партнеры должны сделать все для защиты Украины. Он считает, что победа Украины будет состоять в защите территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ. И особенно в возвращении "украденного Крыма".

"Я считаю, что мы должны нанести сильный удар по российскому империализму, чтобы раз и навсегда отрезать колониальные аппетиты России к воровству территорий в других странах" - заявил Липовский.

Министр отметил, что его страна не играет фундаментальной международной роли в вопросе поставки оружия, однако она может подать подобный пример.

"И это то, что мы делаем. Мы можем объяснить нашу обеспокоенность безопасностью - и мы это делаем - и объясняем опасность, которую сегодняшняя имперская Россия представляет для мира. Если Россия победит Украину, она пойдет дальше в Центральную Европу" – подчеркнул министр.

Напомним, что Чехия могла бы увеличить производство боеприпасов, но проблемой является нехватка рабочей силы. Однако украинцы могли бы прийти на помощь.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только один шанс провести большое контрнаступление.

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