У России нужно навсегда отбить аппетит к воровству чужих территорий, - глава МИД Чехии

По его словам, западные партнеры должны сделать все для защиты Украины. Он считает, что победа Украины будет состоять в защите территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ. И особенно в возвращении "украденного Крыма".

"Я считаю, что мы должны нанести сильный удар по российскому империализму, чтобы раз и навсегда отрезать колониальные аппетиты России к воровству территорий в других странах" - заявил Липовский.

Министр отметил, что его страна не играет фундаментальной международной роли в вопросе поставки оружия, однако она может подать подобный пример.

"И это то, что мы делаем. Мы можем объяснить нашу обеспокоенность безопасностью - и мы это делаем - и объясняем опасность, которую сегодняшняя имперская Россия представляет для мира. Если Россия победит Украину, она пойдет дальше в Центральную Европу" – подчеркнул министр.