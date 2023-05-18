Росії потрібен не мир, а час для ракет та нового нападу, - Зеленський

Російській Федерації потрібен не мир, а час для підготовки до нового нападу. 21-е століття повинно стати останнім для незмінної політики країни-агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час звернення до учасників конференції Strategic Ark 2023.

"Росії потрібен не мир, а час - для нових ракет, нового плану, нового нападу. Це формула російської політики, незмінна століттями. XXI має стати для неї останнім. Механізми для втілення цього містить українська формула миру. Гарантії безпеки, щоб подібне ніколи не повторилось", - відзначив президент.

Варто нагадати, що формула миру, яку запропонував президент України, полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.