У Росії поскаржилися на "тактику тиску" США через майбутні проблеми продати нафту Індії

"Ми готові постачати Індії стільки нафти, скільки їй буде потрібно. На жаль, ті, хто вводить санкції та мита, обрали шлях тиску замість чесного співробітництва, що заважає цим країнам запропонувати Індії більш вигідні умови щодо постачання нафти, ніж ми", - сказав посол РФ Аліпов.

Bloomberg зазначає, що згідно із законопроектом США про санкції, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, у разі його ухвалення президент США Дональд Трамп отримає право:

запровадити 100% мита на п'ять найбільших покупців російської нафти та природного газу (найбільшими покупцями російських нафтопродуктів є Китай, Індія та Туреччина).

і запровадити мита проти країн, які надають Росії допомогу в обході енергетичних санкцій.

Як відомо, санкційні заходи спрямовані на подальше обмеження на експорт російської нафти, який допомагає фінансувати війну Кремля проти України. Суть у тому, що доходи російського бюджету значною мірою залежить від продажу енергоносіїв.

У свою чергу російський посол Аліпов попередив, що без російської нафти на ринку нібито виникнуть перебої з огляду на війну між США та Іраном, а також проблеми з транспортуванням енергоносіїв через Ормузьку протоку.

"Світ не впорається, якщо російську нафту буде виключено з поставок. Енергетичні ринки не можуть собі цього дозволити. Російська нафта залишиться на ринку для Індії та інших країн. Ми зацікавлені в постачанні нафти до Індії. Індія зацікавлена у купівлі цієї нафти", - резюм.