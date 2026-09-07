"Мы готовы поставлять Индии столько нефти, сколько ей потребуется. К сожалению, те, кто вводит санкции и пошлины, выбрали путь давления вместо честного сотрудничества, что мешает этим странам предложить Индии более выгодные условия по поставкам нефти, чем мы", - сказал посол РФ Алипов.

Bloomberg отмечает, что согласно законопроекту США о санкциях, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, в случае его принятия президент США Дональд Трамп получит право:

ввести 100% пошлины на пять крупнейших покупателей российской нефти и природного газа (крупнейшими покупателями российских нефтепродуктов являются Китай, Индия и Турция).

и ввести пошлины против стран, оказывающих России помощь в обходе энергетических санкций.

Как известно, санкционные меры направлены на дальнейшее ограничение экспорта российской нефти, который помогает финансировать войну Кремля против Украине. Суть в том, что доходы российского бюджета в значительной степени зависят от продажи энергоносителей.

В свою очередь российский посол Алипов предупредил, что без российской нефти на рынке якобы возникнут перебои, учитывая войну между США и Ираном, а также проблемы с транспортировкой энергоносителей через Ормузский пролив.

"Мир не справится, если российская нефть будет исключена из поставок. Энергетические рынки не могут себе этого позволить. Российская нефть останется на рынке для Индии и других стран. Мы заинтересованы в поставках нефти в Индию. Индия заинтересована в покупке этой нефти", - резюмировал он.