У Росії поскаржилися, що Україна воює боєприпасами "нейтральної" Сербії

Сербія постачає Україні боєприпаси

Нагадаємо, у 2023 році після появи витоків секретних документів Пентагону про можливе постачання сербських боєприпасів в Україну президент Сербії Олександр Вучич заперечував таку інформацію. Крім того, він говорив про те, що у сербських експортних контрактах прописано заборону на реекспорт в Україну.

За оцінками Financial Times, українська армія могла отримати через посередників сербські боєприпаси на суму близько 800 мільйонів євро. Відповідно до видання, президент Сербії Александер Вучич погоджується з такою оцінкою, хоча він стверджує, що Сербія не залучена до конфлікту між РФ та Україною.

Пізніше прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч захистив право Белграда продавати боєприпаси західним покупцям, які, ймовірно, постачають їх в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.