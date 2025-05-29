В России пожаловались, что Украина воюет боеприпасами "нейтральной" Сербии

Сербия поставляет Украине боеприпасы

Напомним, в 2023 году после появления утечек секретных документов Пентагона о возможных поставках сербских боеприпасов в Украину президент Сербии Александр Вучич отрицал такую информацию. Кроме того, он говорил о том, что в сербских экспортных контрактах прописан запрет на реэкспорт в Украину.

По оценкам Financial Times, украинская армия могла получить через посредников сербские боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро. Согласно изданию, президент Сербии Александер Вучич соглашается с такой оценкой, хотя он утверждает, что Сербия не вовлечена в конфликт между РФ и Украиной.

Позже премьер-министр Сербии Милош Вучевич защитил право Белграда продавать боеприпасы западным покупателям, которые, вероятно, поставляют их в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.