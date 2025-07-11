У Росії поскаржилися на атаку дронів: у Тулі пролунали вибухи

"Шановні мешканці! У регіоні все ще зберігається небезпека БПЛА. Підрозділи ППО Міноборони Росії контролюють ситуацію в повітряному просторі Тульської області", - заявив він.

Водночас місцеві пабліки поширюють відео. Росіяни поскаржилися на звуки вибухів в Алексині, а також у Пролетарському районі, де є великі підприємства оборонно-промислового комплексу РФ - Приладобудування і СПЛАВ.

Також у Росії повідомили про атаку дронів у Липецькій області. Місцевий губернатор Артамонов заявив, що сталося займання внаслідок падіння дрона. Також він додав, ніби одна людина загинула, ще одна постраждала.