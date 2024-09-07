У Росії через атаку дронів виникла пожежа і детонація на складі боєприпасів

У Воронезькій області (РФ) уламки безпілотника впали на склад боєприпасів. На місці прильоту спалахнула пожежа і почалася детонація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

За його словами, в Острогозькому районі черговими силами ППО і засобами РЕБ було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа, що перекинулася на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація", - написав губернатор.

Гусєв додав, що жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати до сусіднього населеного пункту. На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району.

Місцеві пабліки повідомляють, що пожежа на складі триває вже близько двох годин.