У Росії поскаржились на різке падіння вантажоперевезень залізницею через вплив санкцій
Третій рік поспіль фіксують на російській залізниці фіксують скорочення вантажоперевезень. Ймовірно, це пов'язано із санкціями проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
За даними видання, у листопаді навантаження на мережі РЖД впало на 5,8% рік до року, до 95,6 млн тонн, а накопиченим підсумком за 10 місяців просіло на 4,4%.
Зазначається, що російська залізниця наразі переживає "найглибший провал" за останні 16 років "з часів кризи 2008−09 рр.". Зокрема, з 15 "позицій", які відстежує компанія у своїй статистиці, в мінусі опинилися 11. Наприклад перевезення основного вантажу РЖД, вугілля, на який припадає близько третини всіх перевезень, - скоротилися на 6,2%. Це сталося після того, як вугільники зіткнулися з обвальним падінням експорту і були змушені скоротити видобуток до мінімуму з пандемії 2020 року.
Одночасно зменшилось на 9,9% навантаження чорних металів. А ось перевезення лісу, які у 2023 році впали на 14,2%, скоротилися ще на 1,7%. Навантаження будівельних вантажів стало меншим на 14,4%, цементу - на 4,7%, зерна - на 3,3%, хімічних вантажів - на 2,9%, нафти і нафтопродуктів - на 1,1%.
Ще однією проблемою на РЖД є зниження середньої дільничної швидкості руху поїздів - у першому півріччі вона впала до мінімуму за 12 років, 36,5 км/год. А в окремі місяці падала нижче 35 км/год - це найнижчий показник з 1991 року.
Санкції проти Росії
Велика Британія ввела санкції проти російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також їхнього керівника Ігоря Кириллова через звинувачення у застосуванні хімічної зброї в Україні.
Вперше під санкції потрапили й судна російського "тіньового флоту", які, за даними британської влади, допомагають обходити західні обмеження на експорт нафти. До списку внесено 11 суден, серед яких "Затока Амурська" та "СКФ Печора", що транспортують російську нафту до третіх країн.
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