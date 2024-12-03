В России пожаловались на резкое падение грузоперевозок по железной дороге из-за влияния санкций

Третий год фиксируют на российской железной дороге фиксируют сокращение грузоперевозок. Вероятно, это связано с санкциями против России.

По данным издания, в ноябре нагрузка на сети РЖД упала на 5,8% год к году, до 95,6 млн. тонн, а накопленным итогом за 10 месяцев просела на 4,4%.

Отмечается, что российская железная дорога переживает "глубочайший провал" за последние 16 лет "со времен кризиса 2008-09 гг.". В частности, из 15 "позиций", которые отслеживает компания в своей статистике, в минусе оказались 11. Например, перевозки основного груза РЖД, угля, на который приходится около трети всех перевозок, - сократились на 6,2%. Это произошло после того, как угольщики столкнулись с обвальным падением экспорта и вынуждены были сократить добычу до минимума с пандемии 2020 года.

Одновременно снизилась на 9,9% нагрузка черных металлов. А вот перевозка леса, в 2023 году упавшая на 14,2%, сократилась еще на 1,7%. Погрузка строительных грузов стала меньше на 14,4%, цемента - на 4,7%, зерна - на 3,3%, химических грузов - на 2,9%, нефти и нефтепродуктов - на 1,1%.

Еще одной проблемой на РЖД является снижение средней участковой скорости движения поездов – в первом полугодии она упала до минимума за 12 лет, 36,5 км/ч. А в отдельные месяцы падала ниже 35 км/ч – это самый низкий показатель с 1991 года.