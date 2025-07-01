У Росії скаржаться на атаку дронів на Іжевськ, під ударом завод "Купол"

Так, сьогодні в місті Іжевськ, пролунали кілька гучних вибухів. Після цього місцеві повідомили про сильну пожежу. У мережі з’явилися кадри з нібито прильотом одного з дронів.

Російські джерела стверджують, що атаки зазнало одне з підприємств, розташоване в місті. Зокрема, очевидці вказують на район, де розташований Іжевський електромеханічний завод "Купол" - підприємство, яке виробляє зенітні ракетні комплекси "Тор" та радари для армії РФ.

Також з'явилась інформація, що Росавіація тимчасово обмежила прийом і відправлення рейсів в аеропорту Іжевська.

Факт вибухів підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"В російському Іжевську - вибухи. Там є, наприклад, Іжевський електромеханічний завод “Купол” - це один з головних виробників ЗРК “Тор” та ударних БПЛА “Гарпія-А1” для армії рф", - написав він.

Офіційна російська влада інцидент наразі не коментує. Губернатор Удмуртії лише заявив, що "всі оперативні служби працюють на місці" та пообіцяв надати додаткову інформацію згодом.