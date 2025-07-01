У Росії скаржаться на атаку дронів на Іжевськ, під ударом завод "Купол"

У Росії заявили про нібито атаку безпілотників на місто Іжевськ. Вибухи чули біля електромеханічного заводу "Купол", де росіяни виробляють ЗРК "Тор" та РЛС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ресурс Astra та керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Так, сьогодні в місті Іжевськ, пролунали кілька гучних вибухів. Після цього місцеві повідомили про сильну пожежу. У мережі з’явилися кадри з нібито прильотом одного з дронів.
Російські джерела стверджують, що атаки зазнало одне з підприємств, розташоване в місті. Зокрема, очевидці вказують на район, де розташований Іжевський електромеханічний завод "Купол" - підприємство, яке виробляє зенітні ракетні комплекси "Тор" та радари для армії РФ.
Також з'явилась інформація, що Росавіація тимчасово обмежила прийом і відправлення рейсів в аеропорту Іжевська.
Факт вибухів підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
"В російському Іжевську - вибухи. Там є, наприклад, Іжевський електромеханічний завод “Купол” - це один з головних виробників ЗРК “Тор” та ударних БПЛА “Гарпія-А1” для армії рф", - написав він.
Офіційна російська влада інцидент наразі не коментує. Губернатор Удмуртії лише заявив, що "всі оперативні служби працюють на місці" та пообіцяв надати додаткову інформацію згодом.
Іжевський електромеханічний завод "Купол" вже не вперше стає ціллю для безпілотників. Про схожі атаки повідомляли у листопаді 2024 року.
Підприємство спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів "Тор", радіолокаційних систем та інших компонентів військової техніки.
Місто Іжевськ - це столиця російської Удмуртії у центральній частині РФ. Місто відоме завдяки військовій, машинобудівній та металургійній промисловості. Там виробляють автомат АК-47.
"Купол" вважається одним із ключових оборонних заводів Росії. Окрім ЗРК "Тор", тут виготовляють мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М1" та "Ад’ютант". Завод також займається виробництвом гіроскопів, наноматеріалів, обладнання для атомної енергетики, нафтової промисловості та навіть для харчової індустрії - зокрема, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних підприємств.
У вересні 2024 року стало відомо, що "Купол" розпочав серійне виробництво нового ударного безпілотника великої дальності "Гарпія-А1", створеного на основі китайського двигуна.
Також в ніч на 1 липня вибухи лунали в російському Саратові й Енгельсі. Там не працювали кілька аеропортів.
Гучно було й в тимчасово окупованому росіянами Криму. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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