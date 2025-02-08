У Росії помер капітан, який причетний до обстрілу села Гроза в Харківській області

Ракетний удар по селу Гроза

5 жовтня 2023 року російські війська вдарили ракетою по кафе в селі Гроза Харківської області, де, за офіційними даними, проживало 330 людей. У той момент там проходили поминки за військовослужбовцем ЗСУ, якого того дня перепоховали на місцевому кладовищі.

11 жовтня СБУ викрила двох навідників ракети "Іскандер", якою РФ обстріляла село. Ними виявилися двоє братів, які під час окупації села перейшли на бік ворога і разом із сім'ями переїхали до РФ.

За тиждень, 12 жовтня, стало відомо, що через ракетний удар у селі Гроза Куп'янського району Харківської області загинули 59 людей. Поліція ідентифікувала всіх жертв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.