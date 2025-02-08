В России умер капитан, причастный к обстрелу села Гроза в Харьковской области

Ракетный удар по селу Гроза

5 октября 2023 года российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 людей. В тот момент там проходили поминки по военнослужащему ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище.

11 октября СБУ разоблачила двух наводчиков ракеты "Искандер", которой РФ обстреляла село. Ими оказались два брата, которые во время оккупации села перешли на сторону врага и вместе с семьями перехали в РФ.

Через неделю, 12 октября, стало известно, что из-за ракетного удара в селе Гроза Купянского района Харьковской области погибли 59 человек. Полиция идентифицировала всех жертв.

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